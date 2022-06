Belgische toeristen komen 24 uur later dan voorzien thuis: “Wisselstukken pas ‘s nachts aangekomen”

Vrijdagochtend begon de nachtmerrie voor de 102 Belgische toeristen. Om 9.30 uur had het toestel van TUI in Palma de Mallorca moeten opstijgen richting ons land maar toen ze op de startbaan stonden, kregen de reizigers plots te horen dat er een technisch defect was. Het zou de start betekenen van een kleine 24 uur wachten en geduld uitoefenen. Pas afgelopen nacht kwamen de nodige wisselstukken aan op de luchthaven van Mallorca. Ondertussen lagen de toeristen op kosten van TUI te slapen in een hotel. “Na dat nachtje zijn we vanochtend omstreeks 7u kunnen vertrekken”, aldus een reiziger. Aangekomen in Zaventem bleek er nog een probleem te zijn met de bagage. “We hebben nog een uur hierop moeten wachten maar uiteindelijk is alles goedgekomen”, besluit de opgeluchte man; Een kleine 24 uur later dan gepland kwamen de 102 toeristen alsnog aan bij hun thuis.