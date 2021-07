Belgen al uren vast op luchthaven Alicante door problemen met toestel TUI: “Hopelijk geraken we vandaag nog thuis”

Ze hadden eigenlijk vanochtend om 9.30 uur naar ons land moeten vertrekken, maar voor enkele tientallen Belgen eindigde de vakantie in Alicante in mineur. “Net voor we zouden opstijgen, kregen we in het vliegtuig te horen dat er een technisch probleem was met een sensor van één van de vleugels”, vertelt passagier Hans Berghmans uit het Vlaams-Brabantse Beersel. “Vier uur lang liet men ons aan boord van het toestel zitten. De airco was uitgeschakeld, waardoor het al snel snikheet werd. Pas na vier uur te hebben gewacht, kregen we te horen dat we mochten uitstappen omdat we toch niet zouden kunnen opstijgen.”

37 graden

Ook Bart Cnockaert uit Blankenberge is één van de gestrande reizigers. “Het is hier vandaag 37 graden, dus je kan al raden hoe warm het wel was op het toestel”, zegt hij. “Toen we uiteindelijk mochten uitstappen, werden we als sardientjes in een bus gepropt. Corona? Dat lijkt hier niet meer te bestaan. Nadien kregen we een voucher van 20 euro waarmee we iets konden drinken en eten. Maar om die voucher te verkrijgen, moesten we allemaal aan één loket aanschuiven. Opnieuw was het niet mogelijk om afstand te bewaren. Alle coronamaatregelen werden hier vandaag al overtreden.”

Volgens de laatste informatie kunnen de Belgen vanavond om 19.30 uur terugkeren naar ons land. “TUI zou een ander toestel naar hier sturen, maar definitieve bevestiging hebben we nog niet gekregen”, aldus nog Hans Berghmans. “De organisatie en communicatie zijn beneden alle peil. We hopen vooral dat we vandaag nog in België geraken.”

Bij TUI Fly is zondagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.