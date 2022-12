Beelden tonen hoe wekenlang pestgedrag op school escaleert: Arjen (12) krijgt klappen en wordt ondertussen uitgelachen

Brussel Vonnis over statuut Uber-chauf­feur uitgesteld naar 21 december

De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel heeft nog geen vonnis geveld over het statuut van een Uber-chauffeur. Dat zal pas op 21 december gebeuren. De betrokken chauffeur was in juli 2020 naar de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) gestapt en had aangevoerd dat hij geen zelfstandige was, maar een werknemer, omdat Uber zijn arbeidsvoorwaarden zou bepalen. De CAR had de man gelijk gegeven, maar Uber was tegen die beslissing in beroep gegaan bij de arbeidsrechtbank.

9 december