Beelden tonen hoe gestrande reizigers andere passagiers tegenhouden op Brussels Airport: rust weergekeerd nu oplossing gevonden werd

‘Voyager, voyager, voyager’: weerklonk donderdagochtend in de gang richting de B-pier op Brussels Airport. Zowat vijftig Kameroeners zijn namelijk niet tevreden omdat ze sinds gisteren 16.45 uur vast zitten in de transitzone op Zaventem. Gistermiddag steeg een toestel van Brussels Airlines naar Kameroen op, maar boven het Franse Orléans dook plots een technisch defect op, waarop beslist werd om terug te keren naar ons land. Omdat het vliegtuig nog te veel brandstof had om te landen, moest het nog een viertal uur boven Aalst toertjes draaien alvorens in Zaventem te landen. “De passagiers die een visum hebben voor de Europese Unie konden de luchthaven wel verlaten en hebben we voorzien van een hotel en eten en drank”, zegt Maaike Andries van Brussels Airlines. “De andere passagiers moesten helaas de nacht doorbrengen op de luchthaven, maar werden wel voorzien van voeding en drank.” De luchthaven voorzag dan weer in veldbedjes. In totaal hebben veertig reizigers de nacht op de luchthaven doorgebracht. 200 anderen konden in een hotel terecht omdat zij wel over een visum beschikken.