Beelden tonen hoe boze reizigers toegang blokkeren op Brussels Airport nadat vlucht is afgelast: politie moet ingrijpen

Kraainem Alcohol­slot voor bestuurder die terugkeert uit Frankrijk met twintig biertjes op

V. keerde in februari terug van Frankrijk waar hij tien jaar woonde toen hij voor een alcoholcontrole in Kraainem op de Ring aan de kant gezet werd. De man bleek 1,93 promille alcohol in het bloed te hebben en verklaarde laconiek dat hij twintig pinten gedronken had. “Een bak bier om het samen te vatten”, fronste politierechter Johan Van Laethem de wekbrauwen toen hij het dossier behandelde. “Dat moeten we nu toch al weten dat zo’n hoeveelheden veel te veel zijn.” De man zelf zocht geen excuses. Hij kreeg een boete van 1.800 euro waarvan 1.680 euro met uitstel. Hij moet ook een rijverbod van 45 dagen uitzitten en zal een jaar rond rijden met een alcoholslot.

7 december