Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Zaventem nog geld kan afhalen

Brussel Studeer­drie­daag­se in nachtclub Jeux d’Hiver blijkt voltreffer: eerste dag helemaal volzet

Tijdens de Red Bull Study Club worden de nachtclubs Jeux d’Hiver in Brussel en de Barvista in Leuven omgetoverd tot collectieve studeerplek. En dat blijkt aan te slaan. De Brusselse feesttent in het Ter Kamerenbos was dinsdag helemaal volzet: “Studeren in groep lukt ons beter dan alleen”, vertellen enkele studenten.

3 januari