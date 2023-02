Bange uren voor Zaventems schepen Özkan: “Van sommige familieleden is nog geen nieuws”

Brussel Herden­kings­mo­ment en inzamelac­tie voor fietskoe­rier Sultan

Maandagavond vindt om 19 uur een herdenkingsmoment plaats voor Sultan Zadran. De Afghaanse maaltijdbezorger overleed afgelopen vrijdag nadat hij was aangereden door een bus. Zijn cricketclub is ondertussen een actie gestart om geld in te zamelen voor de kinderen van het slachtoffer.

