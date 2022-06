Auto-inbreker betrapt met buit in zijn handen: “Anderen hadden ze verstopt in de struiken”

Het waren buurtbewoners die in februari de politie verwittigden omdat ze gezien hadden hoe een man in zowat alle geparkeerde wagens keek, om vervolgens bij verschillende wagens de ruiten in te slaan en de voertuigen te doorzoeken. Een patrouille kwam ter plaatse en kon de dertiger inrekenen. Die had een tas bij waarin een hoop gestolen spullen zaten maar beweerde dat hij met de diefstallen niets te maken had. Volgens zijn verklaring had hij twee andere mannen gezien die de tas in de struiken hadden verstopt alvorens ervandoor te gaan. De politie hechtte aan dat verhaal geen geloof en kon de man zelfs in verband brengen met een reeks andere, gelijkaardige feiten die in november hadden plaatsgevonden. Op camerabeelden was immers te zien hoe hij ook toen in verschillende wagens had ingebroken. Voor beide reeksen feiten kreeg hij een gevangenisstraf van 30 maanden.