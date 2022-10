Assisenproces rond aanslagen 22 maart 2016 start op 5 december

Het megaproces over de aanslagen had op 10 oktober in het Justitia-gebouw in Haren van start moeten gaan, met de samenstelling van de jury. Voor de beschuldigden waren in de assisenzaal negen individuele glazen boxen gebouwd, maar op de preliminaire zitting van 12 september had de verdediging opgeworpen dat die box de rechten van verdediging schond. In een arrest van 16 september had het assisenhof de verdediging gelijk gegeven, en bevolen dat de box moest afgebroken worden en vervangen moest worden door één grote box waarin plaats was voor alle beschuldigden. Het hof gaf als voorbeeld de beschuldigdenbox die gebruikt was op het Franse assisenproces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.