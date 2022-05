Arbeider komt door corona in de problemen...en vervoert dan maar 43 kilogram cocaïne

De drugssmokkelaar, een Spanjaard, was op 3 september op de luchthaven geland met een vlucht vanuit de Dominicaanse Republiek. In zijn twee reiskoffers trof de douane 40 blokken aan, die in folie waren ingepakt. Het bleek te gaan om cocaïne, met een zuiverheidsgraad van 88 procent. De Spanjaard bekende de feiten en verklaarde dat hij de reiskoffers moest overhandigen aan een man die hem in de luchthaven had opgewacht, en die net voor hem door de douanecontrole was gegaan. Op basis van de bewakingsbeelden in de luchthaven kon die man geïdentificeerd worden als een 51-jarige Nederlander. Die werd opgepakt in Nederland en aan België overgeleverd.

Corona

De smokkelaar was na enkele maanden voorlopige hechtenis vrijgelaten en liet verstek gaan. De Nederlander was wel aanwezig en hoorde zijn advocaat bij de behandeling van het dossier voor enige mildheid pleiten. “Mijn cliënt is een arbeider die door de coronapandemie in financiële problemen is geraakt”, klonk het. “Er is hem een aanbod gedaan om iemand op te halen op de luchthaven, en hij is daarop ingegaan. Hij vermoedde wel dat het om drugs ging, maar niet om welke hoeveelheid. Hij is altijd eerlijk geweest in zijn verklaringen, we vragen een gevangenisstraf die minder dan drie jaar zou bedragen.” De rechtbank beloonde de man voor zjn eerlijkheid met een celstraf van 36 maanden, 4 minder dan de gevorderde 40 maanden.