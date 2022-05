Anderstalige leerlingen maken kennis met vrijetijdsaanbod dankzij ‘Okan in actie’

ZaventemEnkele leerlingen van het Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) van de GO!-school Kompaz Zaventem hebben maandag kennis gemaakt met de plaatselijke kunstacademie. Die activiteit kadert in het project ‘OKAN in actie’, waarmee anderstalige leerlingen wegwijs gemaakt worden in het vrijetijdsaanbod in hun regio.

Nadat de OKAN-leerlingen eerder al kennis maakten met de lokale judo- en volleybalclub trokken ze maandagmiddag naar de kunstacademie. “Op die manier komen anderstalige jongeren ook op een artistieke en expressieve manier in contact met het Nederlands. Zowel voor de docenten als de leerlingen is dit een verrijkende ervaring”, zegt Saskia Van Keer, directeur van de kunstacademie in Zaventem.

“In de onthaalklassen op school worden anderstalige jongeren tussen 12 en 18 jaar gestimuleerd om snel en goed het Nederlands onder de knie te krijgen”, weet gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens. “Maar buiten de schooluren vallen de kansen om Nederlands te oefenen weg. OKAN-leerlingen vinden moeilijk aansluiting bij het vrijetijdsleven. Ze kennen het concept ‘hobby’ vaak niet en weten ook niet welk vrijetijdsaanbod er in de gemeente bestaat. Daarom is er het project ‘OKAN in actie’.”

“Als gemeente zetten we ons al vijf jaar in voor vrijetijdsparticipatie voor specifieke doelgroepen waaronder OKAN-leerlingen”, zegt schepen voor Integratie en Jeugd in Zaventem Alihsan Ozkan (Open Vld). “Voor onze gemeente is de integratie van jonge nieuwkomers in onze samenleving namelijk een prioriteit. We zijn dan ook blij dat de provincie dit initiatief voortzet en uitbreidt met positieve resultaten.”

Later dit schooljaar ontvangen ook Chiro Zaventem, voetbalclub KOVC Sterrebeek en Gympies Sterrebeek OKAN-leerlingen.