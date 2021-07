“Anderhalf uur moeten bellen om drie dosissen van geopend flesje kwijt te geraken”: vaccinatie zonder afspraak in Skyhall draait uit op sisser

Inwoners van Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem konden zich donderdagavond tussen 17 en 21 uur zonder afspraak laten vaccineren met het Johnson&Johnson-vaccin in het indrukwekkende vaccinatiecentrum in de Skyhall op Brussels Airport. Omdat dergelijke initiatieven op andere plaatsen in Vlaanderen telkens voor lange wachtrijen zorgden, was men ook in Zaventem voorbereid op een volkstoeloop. Zo werden twintig medewerkers opgetrommeld om alles in goede banen te leiden. Maar de vaccinatie zonder afspraak draaide uit op een sisser. “Ik had op zo’n 500 mensen gehoopt, maar we geraakten zelfs niet aan 100 man”, zegt een duidelijk teleurgestelde vaccinatiecentrumcoördinator Patrick Dufraimont. “Na maanden van enorm enthousiasme, was dit dan ook een grote teleurstelling.”