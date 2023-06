Anderhalf uur file op Brusselse Buitenring door plaatsing van brugdeel, zo groot als half voetbalveld

UpdateIn Zaventem wordt het tweede deel van de nieuwe brug over de Brusselse ring geplaatst. “Een brug ter grootte van een half voetbalveld vanop afstand over de snelweg laten rijden, is een zeer uitzonderlijke operatie”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). Nog tot 14 uur zijn zowel de Brusselse Ring als de Hector Henneaulaan afgesloten voor het verkeer, wat zondag heel wat hinder veroorzaakt. Er staat intussen anderhalf uur file van Wezembeek-Oppem tot Sint-Stevens-Woluwe.

Eind juni vorig jaar werd het eerste deel van de nieuwe brug op de Hector Henneaulaan in Zaventem over de Brusselse ring gehesen. Nu is het tweede deel aan de beurt, dat zo groot is als een half voetbalveld. Om de veiligheid van de arbeiders en de weggebruikers te garanderen, worden zowel de Brusselse ring als de Hector Henneaulaan van zaterdagavond 20 uur tot zondagmiddag 14 uur afgesloten voor alle verkeer.

Zwakke weggebruikers

“De brug zal ervoor zorgen dat de verbinding over de Brusselse ring veiliger en vlotter zal zijn voor de zwakke weggebruikers”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. “Er komen ook vrije busbanen en een ecologische verbinding. Voor de werken wordt de ring wel afgesloten tot 14 uur zondag. Dat kan voor fileleed zorgen, maar die tijd is nodig om de brug op zijn plaats te krijgen. Daarom deden we het in een weekendnacht om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Onze aannemer had aanvankelijk zelfs ingeschat dat de werkzaamheden 38 uur zouden duren. Maar door enkele innovatieve technieken konden we dat venster verkleinen tot 17 uur. Als alles goed verloopt, is de plaatsing van het tweede brugdeel op een nacht en een ochtend klaargespeeld.”

“Wat zaterdagavond en -nacht wordt verwezenlijkt op de ring is werkelijk een knap staaltje ingenieurswerk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Een brug ter grootte van een half voetbalveld vanop afstand over de snelweg laten rijden, is een zeer uitzonderlijke operatie en een ongelooflijk belangrijke mijlpaal in de realisatie van een veiligere brug aan de Hector Henneaulaan. Weggebruikers kunnen de omgeving best vermijden tot zondagnamiddag. We verwachten druk verkeer op de omleidingsroutes.”

Omleiding

Verkeer op de snelweg richting het zuiden moet afrit 3 Zaventem-Henneaulaan nemen, om vervolgens voorbij de brug via de Woluwelaan tot aan het aansluitingscomplex Sterrebeek van de E40 te rijden. Wie naar het noorden moet, moet de Brusselse ring verlaten aan afrit 3 Zaventem-Henneaulaan en vervolgens langs de Cicerolaan-Zaventemstraat en Jules Bordetlaan naar de A201 rijden. Fietsers en voetgangers kunnen de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de snelweg ter hoogte van de spoorlijn gebruiken.

Het nieuwe brugdeel komt naast datgene dat in juni vorig jaar al geplaatst werd en zal ervoor zorgen dat de nieuwe brug, waarop voetgangers, fietsers, bus, auto én dier een eigen strook krijgen, 44 meter breed wordt. Een flink stuk breder dan de 16,5 meter van de oude brug. Alle werken worden in de zomer van 2024 afgerond.

