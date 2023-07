Andere locatie en nieuw concept voor feest voor Vlaamse feestdag in Zaventem

En toen vlogen er (houten) gsm’s door de lucht: Brussels kampioen­schap gsm-wer­pen wil mensen sensibili­se­ren

In Schaarbeek is zaterdagmiddag het Brussels kampioenschap gsm-werpen gehouden. Het hoofddoel van dat evenement was mensen bewust te maken van het feit dat negentig procent van de gsm te recycleren is. Daarom werd met houten gsm’s gegooid. De winnaar smeet maar liefst 34,60 meter ver.