Amper 8 jaar geleden speelde KVW Zaventem nog in tweede klasse, nu is de club geschrapt: “Maar we leggen ons hier niet zomaar bij neer”

In 2003 gingen KVK Zaventem en Wosjot Woluwe een fusie aan, waarna het alleen maar bergop ging voor fusieclub KVW Zaventem. Met als hoogtepunt in 2014 de titel in derde klasse en daardoor ook de promotie naar tweede klasse. Maar lang duurde het sprookje niet, want na amper één seizoen in tweede klasse degradeerde KVW Zaventem opnieuw. En dat was niet het enige probleem, want de club zat ook in financieel slechte papieren. Er werden schulden opgebouwd en het faillissement was nakend. Tot Avgin Akinci en Nusret Yagan zich als nieuwe investeerders aandienden en de club gered werd.