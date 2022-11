ALD Automotive plant bedrijfsbos aan Woluwedal: “Willen het goede voorbeeld geven”

In de eerste plaats valt de locatie op, op amper een boogscheut van Brussel. Om de gronden zo goed mogelijk voor te bereiden, zaaide de marktleider in leasing en mobiliteit de voorbije lente samen met ruim honderd medewerkers een bloemenweide in op het te bebossen perceel. Dat was nodig, want waar nu het nieuwe bos komt, lagen tot voor kort voetbalterreinen. Klaudija Časar Torkar, CEO van ALD Automotive, kijkt alvast met trots naar de aanplantactie: “De ambitie van ALD Automotive om een verantwoorde werkgever en partner te zijn, is groot. We willen daarbij het goede voorbeeld geven en vooruit kijken naar een toekomst.”

Voor ALD zal het bos straks een plek worden waar haar werknemers tot rust kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten of waar ze klanten mee naartoe kunnen nemen. Het nieuwe bos zal sowieso trouwens ook een belangrijke, bijkomende functie hebben, met name voor de hele omgeving die van deze heropwaardering zal kunnen meegenieten. Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem, en schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer blikken met ambitie vooruit: “Zaventem zet volop in op meer toegankelijke natuur, voor de inwoners én voor een betere leefomgeving.” Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant, vult aan: “Deze realisatie vormt een meerwaarde voor de biodiversiteit in de streek en haar inwoners.” Ook Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir is fier: “De Vlaamse overheid wil 4.000 hectare extra bos in Vlaanderen planten tegen 2024. De nood aan toegankelijke natuur is groot, zeker hier in de Vlaamse Rand. Deze natuurlijke toevluchtsoorden voor jong en oud zorgen voor extra gezonde lucht en verkoeling bij warm weer.