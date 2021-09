Agressieve passagier weigert mondmasker te dragen en bedreigt stewardess: “Ik zal met enkele vrienden en wat kalasjnikovs wel eens langskomen”

Gewapende overvallen

Vliegangst

Zelf zei hij dat hij tijdens de vlucht heel zenuwachtig was omdat hij slecht te been was en pijn had, en omdat hij vliegangst heeft. Hij herinnerde zich naar eigen zeggen ook niet meer alles wat er gebeurd was. “Ik heb me ongepast gedragen en verontschuldig me daarvoor, maar ik heb zeker niemand bedreigd”, klonk het. Het parket had een effectieve celstraf van 7 maanden gevorderd. “Dat hij geldtransporten had overvallen, zei meneer trouwens niet om stoer te doen. Hij is hier ook echt voor veroordeeld in het verleden”, stipte het parket aan. De rechtbank meende ook dat er geen twijfel was over het bedreigende karakter van zijn woorden en veroordeelde hem tot 6 maanden cel.