Agressie op vlucht van Brussels Airlines die viraal ging, voor rechter: 6 maanden cel gevorderd

Sint-Stevens-Woluwe Voormalig stort wordt omgevormd tot bos

14 mei Het schepencollege van Zaventem gaat een voormalige zandgroeve in Sint-Stevens-Woluwe die nadien opgevuld werd met stort, omvormen tot een bos. Daarmee gaat de gemeente in op de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om lokale besturen een duwtje in de rug te geven om voormalige storten om te vormen naar bos.