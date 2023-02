Activisten blokkeren ingang terminal privéjets op Zaventem: “Gebruikers zijn verantwoordelijk voor merendeel van vervuiling in wereld”

Everberg Lovesafely zamelt geld in via JEZ!: vzw wil toxische relaties bij jongeren bespreek­baar maken

Wat is gezond in een relatie en wanneer ga je over de schreef en kan je dus van een toxische relatie spreken? De vzw Lovesafely uit Kortenberg zet jongeren op een laagdrempelige en actieve manier aan om na te denken over hun relaties.

9 februari