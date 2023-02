Activisten blokkeren ingang terminal privéjets op Brussels Airport: “Gebruikers zijn verantwoordelijk voor merendeel van vervuiling in wereld”

Kraainem Stomdron­ken chauffeur scheldt politie uit: “Ik werk in de horeca dus ik mag drinken”

D. reed in september vorig jaar stomdronken over de Brusselse Ring in Kraainem. De man werd geflitst aan 153 kilometer per uur en meteen uit het verkeer geplukt door de politie. Die stelde vast dat de chauffeur 1,82 promille alcohol in het bloed had. De man reageerde erg lomp en schold de politiemensen uit. “Ik werk in de horeca en dus mag ik drinken”, citeerde politierechter Dina Van Laethem uit het dossier. De man, een restauranthouder uit het Brusselse, bleek niet aan zijn proefstuk toe en was eerder al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Hij ging dit keer naar huis met een boete van 3.200 euro waarvan 1.600 euro met uitstel, een rijverbod van drie maanden en een alcoholslot van drie jaar.

