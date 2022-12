Acteurs duiken het water in tijdens preview musical ‘De Sirene van Ensor’

“De musical gaat over het leven en het liefdesleven van James Ensor”, legt Bruyninckx uit. “We volgen eigenlijk het speciale kantje van de gekende schilder uit Oostende. Sinds zijn jeugdjaren was hij immers anders dan de andere kinderen. En zo eindigt hij ook bij zijn dood. Een specialleke, zoals ze zeggen. Voor de preview zochten we een locatie die kon verwijzen naar de zee”, gaat Bruyninckx verder. “Het zwembad leek ons de juiste keuze. In Zaventem is er helaas geen zee, en de vijver leek ons wat koud gezien de winterse temperaturen”, glundert ze. “Vanuit het zwembad komt onze Sirene al zingend uit het water. Zij vormt de muse van Ensor in het stuk. De schilder liet zich in zijn leven dan ook vaak inspireren door de zee.”

Aan de musical nemen 150 mensen deel. “Die zullen niet allemaal zingen. Een 25-koppig orkest zorgt voor de muzikale omkadering en de productie telt ook heel wat figuranten. Maar al de rest zingt wel, er is een kinderensemble, een jongerenensemble en ook eentje met volwassenen, en daarnaast een twintigtal rollen die ook zingen.” In ‘De Sirene van Ensor’, wordt de hoofdrol vertolkt door 4 acteurs van verschillende leeftijden. “Twee kinderen spelen afwisselend de tienjarige schilder”, legt Bruyninckx uit. “Een andere acteur neemt de leeftijd tussen de 20 en de 40 jaar op zich, en de Ensor tussen de 80 en 89 jaar wordt nog door iemand anders vertolkt.”

Volledig scherm © Dieter Nijs

Maskers

De regisseur van de musical is Hugo Segers. Sinds de eerste gemeentelijke musicalproductie in 1999, ‘Het Meisje van Zaventem’, neemt hij die taak op zich. “Ik vind het heel leuk om mee te kunnen werken aan dit gemeenschapsproject”, zegt hij. “Het is een grote productie, niet makkelijk om elkaar in te steken. In eerste instantie moest iedereen de muziek instuderen. We opteerden ook voor een iets andere speelstijl. Zeker voor de koorscènes moest iedereen in de huid van Ensor kunnen kruipen, niet enkel de hoofdrolspelers.”

“Zo worden er bijvoorbeeld verschillende figuren uitgebeeld uit de schilderijen. We wilden niet de zoveelste musical maken. In plaats van blije stukken afgewisseld door dramatische, gebeurt het hier op een meer ondoorgrondelijke manier. Net zoals de maskers van Ensor. Dat maakt het boeiender voor ons, maar ook voor het publiek. Het was een uitdaging, maar vooral een hele toffe samenwerking”, besluit hij. 29 maart gaat ‘De Sirene van Ensor in première. De musical is te bezoeken tot en met 1 april in CC de Factorij.

Volledig scherm © Dieter Nijs

