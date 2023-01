Aantal vluchten Brussels Airport nadert stilaan weer niveau van voor corona, aantal klachten ligt nog pak lager

ZaventemDe Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft dinsdag haar jaarverslag bekendgemaakt. In 2022 telde Brussels Airport 178.929 vluchten. Een pak meer dan in de twee voorgaande coronajaren, maar wel nog beduidend lager dan in 2019. Het aantal klachten van buurtbewoners bleef met gemiddeld 77 per dag dan weer opvallend laag in vergelijking met de pre-coronaperiode. Hoe komt dat?

Dat Brussels Airport stilaan weer naar het niveau van voor de coronaperiode aan het groeien is, bleek de voorbije maanden al uit de maandcijfers die de luchthaven zelf publiceerde. Zowel in juli, augustus als september werd voor het eerst sinds het coronavirus Brussels Airport lam legde de kaap van 2 miljoen passagiers overschreden. En nu blijkt ook uit het jaarverslag van de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal dat Zaventem stilaan weer naar het oude niveau aan het groeien is. Vorig jaar werden namelijk 178.929 vliegbewegingen geteld, respectievelijk 83.000 en 60.000 meer dan in coronajaren 2020 en 2021. In 2018 en 2019, toen het coronavirus ons land nog niet in een wurggreep hield, werden respectievelijk 235.453 en 234.459 vliegbewegingen geteld. De meeste vliegtuigen – zowat 75 procent – stegen van op startbaan 25R en dus via Diegem op. Het grootste aantal landingen – 43 procent - ging via Erps-Kwerps op baan 25L.

Inbreuken

In haar verslag maakt de ombudsdienst ook een overzicht van het aantal vastgestelde en aan de autoriteiten gerapporteerde vermoedelijke inbreuken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchten die ’s nachts vertrokken of landden maar waarvoor geen nachtslot voorzien was en over vliegtuigen die omwille van hun geluidsniveau ’s nachts niet mogen vliegen maar dat toch deden. Voor dat eerste werden 572 overtredingen vastgesteld, voor dat tweede 185.

Quote De forse daling van het aantal klachten hebben we volgens mij te danken aan onze betere communica­tie. We proberen steeds goed op voorhand aan te geven wanneer er omwille van de weersom­stan­dig­he­den voor een alterna­tief baange­bruik gekozen zal worden Ombudsman Philippe Touwaide

“Het gaat hierbij voornamelijk om vrachtvliegtuigen van de Duitse maatschappij AEROLOGIC-DHL, die het individuele geluidsniveau tijdens de nacht overschrijden door met valse geluidsniveaucertificaten te vliegen”, weet federaal ombudsman voor de luchthaven Philippe Touwaide. “Een ideale oplossing hiervoor is de invoering van een lage emissiezone rond Zaventem. Op die manier zouden een hele reeks oude, lawaaierige en vervuilende vliegtuigen niet langer toegestaan zijn.” Daarnaast waren er ook nog 46 zogenaamde stille nachtinbreuken: vliegtuigen die opstegen tijdens periodes waarin geen opstijgingen toegestaan zijn op Brussels Airport

77 klachten per dag

Opvallend: hoewel het aantal vliegbewegingen vorig jaar met bijna de helft toenam in vergelijking met 2021 bleef het aantal klachten van omwonenden relatief laag. In 2018 ontving de ombudsdienst nog 94.374 klachten – 258 per dag - van buurtbewoners, in het coronajaar 2021 waren er dat 22.360 en vorig jaar 28.206, zowat 77 per dag. “Die forse daling hebben we volgens mij te danken aan onze betere communicatie”, aldus nog Touwaide. “We proberen steeds goed op voorhand aan te geven wanneer er omwille van de weersomstandigheden voor een alternatief baangebruik gekozen zal worden. Daardoor weten omwonenden op voorhand wanneer ze zich aan lawaaihinder mogen verwachten. Vorig jaar werden onze berichten op Facebook en Twitter 2,5 miljoen keer bekeken en dagelijks volgen 5.000 mensen, voornamelijk aan Waalse kant, onze gepubliceerde berichten.”

