Aanrijding op de E40: slachtoffer (70) ter plaatse overleden

Zaventem Zal inbreek­ster 20 maanden cel ooit uitzitten? “Misver­stand rond leeftijd leidde tot vrijlating”

19 januari Een Servische vrouw die tweemaal betrapt werd bij een reeks inbraken in Zaventem is veroordeeld tot 20 maanden cel. Het is nog maar de vraag of ze deze ooit zal uitzitten. Na haar laatste arrestatie werd ze door de onderzoeksrechter vrijgelaten omdat verkeerdelijk gedacht werd dat ze minderjarig was.