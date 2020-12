80-jarige vernielt graf van overleden neef 5 keer in maand tijd: “Hij probeerde schuld nog op OKRA-vereniging af te schuiven”

Zaventem Hebben we goed geluisterd of komt het door het slechte weer? Amper wachtenden aan IKEA

1 december Aan de IKEA-winkel in Zaventem was het dinsdagochtend tegen alle verwachtingen in niet lang aanschuiven. De winkel opende de deuren om 10 uur, en hoewel de eerste klanten al iets na 9 uur opdaagden, stond er nooit een lange file. De Zweedse meubelgigant was nochtans op een overrompeling voorbereid, want er stonden stewards om alles in goede banen te leiden.