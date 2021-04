70 kilogram cocaïne en 200.000 euro in beslag genomen bij huiszoekingen in drugsmilieu: zes verdachten opgepakt

De huiszoekingen kaderden in een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via Brussels Airport. 45 speurders van de FGP Halle-Vilvoorde vielen met de ondersteuning van federale drugshonden op verschillende adressen in de Vlaams-Brabantse gemeenten Zaventem, Kraainem, Bierbeek en Machelen, in Antwerpen en in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem binnen. Daarbij werden zes verdachten – allemaal mannen tussen de 30 en de 40 jaar oud en met de Belgische nationaliteit – opgepakt. Voorts werden 70 kilogram cocaïne en 200.000 euro cash geld in beslag genomen.