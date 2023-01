68 burgers en 48 personeelsleden volgen cursussen Rode Kruis en schenken Zaventem kwaliteitslabel ‘Hartveilige Gemeente’

TV Gert Verheyen breekt in ‘Over de oceaan’ na pijnlijk bericht van zijn zoon: “Het schuldge­voel draag ik nog altijd mee”

Het is een Gert Verheyen (52) die we nog niet eerder zagen. Wanneer zijn drie zoons in ‘Over de oceaan’ vertellen dat hun papa sinds de scheiding weinig initiatief neemt om contact met hen te zoeken, kan de nuchtere voetbalanalist zijn tranen niet bedwingen. Wat volgt is een bijzonder open getuigenis over ‘de grootste mislukking uit zijn leven’. “Het moment dat ik hen vertelde dat ik wegging, vergeet ik nooit meer.”

25 januari