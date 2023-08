6.000 bezoekers voor 11de editie Pop@Park

Eind juni nog vrijuit voor verkrach­ting, nu zit man in cel nadat hij vrouw probeert te wurgen: “Ik wil scheiden, maar ben volledig afhanke­lijk van hem”

Een vrouw werd onder het bloed wakker in een Vilvoordse kelder en had zware verwondingen aan de schaamstreek, nadat ze gedrogeerd zou zijn met drugs. Alles wees naar E.B. (29), een Nederlander met een overvol strafregister. Toch werd hij opvallend genoeg eind juni vrijgesproken door de correctionele rechtbank op basis van twijfel. Een maand later zit de man alsnog in de cel: een buurvrouw zag hoe hij zijn vrouw trachtte te wurgen. Het verhoor met het slachtoffer opende de beerput nog meer. “Talloze keren heeft hij mij verkracht. Ik wil scheiden maar ben volledig afhankelijk van hem.”