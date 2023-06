5 maanden hinder door werken in Rode Cité

Na bijna 33 jaar sluit Gilbert (64) brasserie Hof ten As, maar gefeest wordt er wel nog: “De knieën smeken om wat rust”

Op zaterdag 17 juni ontvangt Gilbert Van Thillo voor het laatst klanten in zijn brasserie Hof ten As langs de Perksesteenweg in Melsbroek. Volgende maand blaast hij 65 kaarsjes uit en is hij pensioengerechtigd. “Ik stop met pijn in het hart, maar mijn knieën halen wel opgelucht adem”, klinkt het. De feest- en vergaderzalen blijft Van Thillo, die de brasserie bijna 33 jaar geleden opende, wel nog gewoon uitbaten.