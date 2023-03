37 miljoen aan diamanten gestolen bij ‘roof van de eeuw’, maar verdachten gaan vrijuit: “Onderzoek niet nauwkeurig genoeg”

Na 41 jaar stoppen Lieve en Jean met geschenken­win­kel Knus: “Tijd om écht van het leven te genieten”

41 jaar al baten Lieve Van Espen (65) en Jean Peeters (69) geschenkenwinkel Knus in de Vilvoordelaan in Zaventem uit, maar binnenkort gaan de deuren definitief op slot. Dat zal wel pas het geval zijn nadat alle handtassen, juwelen en geschenken de deur uit zijn. Donderdag start alvast de uitverkoop. “Nooit stonden we met tegenzin in onze winkel, maar nu kijken we wel uit naar ons pensioen”, aldus Lieve en Jean.