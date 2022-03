36 maanden voor heroïnesmokkel: “Om nierdialyse kleindochter te betalen”

De Tanzaniaan was op 19 november opgepakt op de luchthaven Brussels Airport, toen hij daar was geland met een vlucht vanuit Zuid-Afrika. In zijn bagage vond de douane vier pakketten heroïne, goed voor 4,99 kilogram drugs. De man verklaarde dat hij met de koffer op weg was naar Griekenland en dat hij niet wist dat hij drugs transporteerde. Naar eigen zeggen was hem gezegd dat het om een product ging om goud schoon te maken. De verdediging pleitte voor enige mildheid. “Mijn cliënt woont al 30 jaar in Griekenland maar heeft een kleindochter in Tanzanië die wekelijks nierdialyses moet krijgen”, klonk het. “Dat kost 120 euro per week. Een dubbele niertransplantatie zou 35.000 euro kosten. Blijkbaar heeft een drugsbende lucht gekregen van de geldproblemen van mijn cliënt en hem een aanbod gedaan voor een transport. Er was hem beloofd dat het niet om drugs zou gaan, misschien is mijn cliënt daarin naïef geweest.” Volgens de rechtbank was wel degelijk bewezen dat de man bewust drugs had getransporteerd, en er werd hem dan ook een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd.