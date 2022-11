30-tal krakers neemt intrek in oude gemeenteschool: “Ze moeten er zo snel mogelijk weg want het is er gevaarlijk”

Sint-Stevens-WoluweEnkele tientallen krakers hebben hun intrek genomen in het oude gebouw van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe. Mogelijk gaat het om vluchtelingen die vorige week donderdag te horen kregen dat ze de gekraakte leegstaande woningen in Diegem moesten verlaten.

Ze zijn met een dertigtal, de krakers die zaterdagavond de oude gemeenteschool langs de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe inpalmden. De gemeentediensten en de politie gingen er inmiddels langs. “We gaan nu het nodige doen om die mensen uit de oude gemeenteschool te krijgen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Het gaat vermoedelijk om een groep Moldaviërs of Oekraïners. Het is niet evident om hun nationaliteit te achterhalen.”

Diegem

Of het dezelfde vluchtelingen zijn die vorige week te horen kregen dat ze de leegstaande woningen in de Bessenveldstraat in Diegem moesten verlaten, is niet duidelijk. De woningen werden door een vijftiental mensen met verschillende nationaliteiten gekraakt, maar de vrederechter besloot dat ze de panden ten laatste deze week donderdag moesten verlaten. Ook een leegstaand gebouw in de Kerklaan in Machelen werd gekraakt. Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) wist dinsdagavond niet of de groep inmiddels vertrokken is, maar mogelijk hebben zij de twee locaties ingeruild voor Sint-Stevens-Woluwe. “Enkele weken geleden had een groep ook al Hotel Campanile, dat leeg staat wegens renovatiewerken en waar eind vorig jaar brand gesticht werd, gekraakt”, aldus nog Holemans. “Het is stilaan een probleem aan het worden in onze regio. We roepen eigenaars van leegstaande gebouwen dan ook op om regelmatig een bezoek aan hun pand te brengen.”

Losliggende elektriciteitskabels

Oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA) werd dinsdag door een buurtbewoner op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de groep vluchtelingen in de oude gemeenteschool. “Ik ben zelf ter plaatse geweest en de elektriciteitsdraden liggen er los op de grond, er wordt vuur gestookt in het pand en dat terwijl er ook kinderen leven. Ik hoop dat de gemeente hier snel tegen optreedt, want de situatie is er ronduit gevaarlijk.”

“We kunnen die mensen niet van de ene dag op de andere buiten zetten, want we moeten de wetgeving volgen”, antwoordt Holemans. “Daarvoor moeten we een vrederechter inschakelen. We zijn nu de nodige stappen aan het ondernemen, want het klopt dat het daar echt niet veilig is.”

Op termijn moet het afgeleefde gebouw plaats ruimen voor de nieuwbouw van de gemeenteschool.

