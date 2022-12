3 miljoen keer bedankt! Deze Zaventemse verhalen werden het vaakst gelezen in 2022: van de man waarop Steven Van Gucht ‘jaloers’ was tot een aanval op de woning van een agent

ZaventemNu we 2022 bijna achter ons laten, is het hoog tijd om even terug te blikken op de verhalen uit Zaventem die dit jaar het vaakst gelezen werden. Maar liefst 3 miljoen keer werden artikels uit de luchthavengemeente aangeklikt. Van problemen op de luchthaven over een werknemer van de politie die zijn functie misbruikte om vrouwen te belagen tot een ontploffing die heel wat Zaventemnaren deed opschrikken.

Net als in 2020 en 2021 was Steven Van Gucht ook dit jaar ‘hot’ in de media met zijn kijk op de coronacrisis, maar toch was de viroloog jaloers op Zaventemnaar André Van Wassenhoven. In januari bleek namelijk dat de 66-jarige André maar liefst 1.148 keer meer antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed had dan de referentiewaarde. “Ik ben oprecht jaloers op de man”, liet Van Gucht aan onze krant weten. “Met zoveel antistoffen ben je optimaal beschermd, zelfs tegen afwijkende varianten.”

Maar ook heel wat verhalen over de luchthaven van Zaventem werden de voorbije maanden veelvuldig gelezen. Denk maar aan een hoop Congolese reizigers die in juni voor tumult zorgden op Brussels Airport toen bleek dat ze veel te laat verwittigd werden over de afgelasting van hun vlucht. Recent blokkeerden zowat veertig Kameroeners dan weer een gang naar de B-pier omdat ze gestrand waren in de transitzone van de luchthaven. De groep moest wachten op een vlucht naar Kameroen nadat ze eerder door een technisch defect aan een vliegtuig van Brussels Airlines moesten terugkeren naar ons land. Aangezien ze niet over een visum voor ons land beschikten, mochten ze Brussels Airport niet verlaten. En dus besloten ze ook andere passagiers te blokkeren. Voorts zorgden storm Eunice, sneeuwval en stakingen ook voor vertragingen op Zaventem.

Volledig scherm Aan de woning van de Brusselse agent waren de brandsporen nog wekenlang te zien. © Marc Baert

Het ongeval waarbij twee tieners ’s avonds laat van een zebrapad gemaaid werden, werd maar liefst 150.000 keer gelezen. En dan waren er nog twee politieverhalen die duidelijk de aandacht trokken. Vooral dat van de ontploffingen aan de woning van een Brusselse agent in Veldeke hield u letterlijk en figuurlijk wakker. De knallen waren dan ook tot ver te horen. Later bleek dat het om een bewuste aanval tegen de agent ging. Het tweede politieverhaal is dat van een man die jarenlang voor de Zaventemse politie werkte en zijn functie misbruikte om vrouwen te belagen. Hij werd uiteindelijk ontmaskerd dankzij een TikTokfilmpje.

Tot slot wilde u ook duidelijk ons verslag van de tocht langs de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel lezen.

Eindigen doen we met jullie een ‘gelukkig Nieuwjaar’ te wensen en dat u volgend jaar opnieuw vlot de weg naar onze artikels over Zaventem mag vinden.

