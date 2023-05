280 leerlingen Zavo op woensdag nog thuis: tot en met vrijdag politiebewaking rond school na dreigementen

Studenten HoGent en EHB bestuderen toekomst van de Laskouter

De Laskouter is een groene vallei op de grens van Koningslo en het Brussels gewest. Studenten Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool in Brussel en Landschapsontwikkeling van HoGent stellen sinds vrijdag hun toekomstproject voor de kouter voor. Kleinschalige gemeenschapslandbouw gaat in hun plannen hand in hand met rustige wandelwegen. De resultaten van hun werk kan je bekijken in de tuin van Woonzorgcentrum De Stichel en in de Laskouter zelf.