25 minuten file op Brusselse buitenring vanaf Wezembeek-Oppem door ongeval ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe

Kortenberg geeft negatief advies voor vervoers­plan nu shuttlebus ‘on hold’ gezet wordt

Het schepencollege Kortenberg heeft een negatief advies gegeven voor de uitrol van ‘Vervoer op Maat’ (VOM) van Vervoerregio Leuven. Dat plan moet onder meer met pendelbussen, deelauto’s en deelfietsen een antwoord bieden op lokale vervoersvragen. Aanvankelijk was Kortenberg positief over het plan, tot een shuttlebus in de koelkast gestoken werd.