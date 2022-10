24 kunstenaars en 11 dichters stellen tentoon tijdens Kunstweekend Zaventem

Het Kunstweekend Zaventem is een samenwerking tussen de cultuurdienst, de cultuurraad en de Van Dyckkring. “Dit jaar gaat het Kunstweekend in Sterrebeek”, vertelt Eva Bruyninckx. “Vorig jaar was het in Zaventem. Zo hopen we alle deelgemeenten de kans te geven om het evenement te organiseren. Deze ochtend hebben we het Kunstweekend geopend in aanwezigheid van de burgemeester en een optreden van Jonas Winterland. Het concert was een fantastische match met ons evenement, en enkel voor de deelnemende kunstenaars en hun familie. Veel mensen waren ontroerd, het was echt een kippenvelmoment. ”

Tijdens het Kunstweekend zijn bezoekers welkom tussen 14 uur en 18 uur. “We hebben voor verschillende locaties gezocht, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Voor de kinderen is er bijvoorbeeld een workshop in de basisschool van Sterrebeek, waar ze kunnen schrijven en teken naar hartenlust. In de kerk kan er een werk van Nicolas Poussin aanschouwd worden, met een kenner die de nodige uitleg geeft. Het is een werk dat heel wat waard is, fijn dus om het eens in de schijnwerpers te zetten.”

Volledig scherm Eva Bruyninckx van de cultuurdienst Zaventem (rechts). © Dieter Nijs

“Verder is er ook nog de kwartcirkel, een galerij waar een van onze kunstenaressen tentoonstelt en ook een dichter te gast is. Hier in de Maalderij houden we een grote tentoonstelling, met werken van kunstenaars die we matchen met gedichten. En ten slotte gaat er in de gemeentelijke basisschool nog een overdekt optreden door van niemand minder dan Dominiek Michielsen en zijn groepje. Alle kunstenaars zijn van Zaventem, of hebben op zijn minst een link met de gemeente.”

Volledig scherm © Dieter Nijs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.