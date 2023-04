20 minuten vertraging na ongeval op E40 richting Brussel in Sterrebeek

Franstali­ge adverten­tie op bushokje Da Vincilaan zet kwaad bloed: “Bevoegde firma vragen om reclameaf­fi­che snel te vervangen”

In de Da Vincilaan in Zaventem prijkt Franstalige reclame van Dolce Gusto op een bushalte. De gemeente is verantwoordelijk voor de bushokjes en zal de firma die folders in bushokjes ophangt dan ook vragen om de reclame te vervangen door een Nederlandstalige versie.