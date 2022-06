20 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs

Etterbeek Wie volgt Caroline Pauwels op als rector van de VUB: Devroey of Danckaert?

Op 21 juni weten we wie de nieuwe rector van de Vrije Universiteit Brussel wordt. Medewerkers en studenten mogen vanaf maandag 6 juni daarvoor hun stem uitbrengen. Onze reporter ging in gesprek met de kandidaten: huidig rector ad interim Jan Danckaert, of de decaan van de faculteit geneeskunde en farmacie, Dirk Devroey. En schotelde hen vier uitdagingen voor.

4 juni