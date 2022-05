“18 mei blijft voor eeuwig een zwarte dag”: Kumar (39) blikt na één jaar terug op drieste aanval in voedingswinkel

ZaventemVandaag is het dag op dag één jaar geleden dat Mohit Kumar Puni (39) op een drieste wijze overvallen werd in zijn voedingswinkel in de Vilvoordelaan in Zaventem. Een koppel sloeg hem tientallen keren met een koevoet om uiteindelijk naar een klein spaarpotje te graaien. Een jaar later is er nog geen spoor naar de daders. “Was ik een toevallig slachtoffer of had het koppel het echt op mij gemunt? Ik zal het mogelijk nooit weten”, aldus Kumar.