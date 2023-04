14.000 parkeerplaatsen op Brussels Airport, maar amper plekje vrij: wat is er aan de hand en wat kan je als reiziger best doen?

Onderschat­ting of overdreven? Aantal van 220.000 buren van Brussels Airport die lawaaihin­der ondervin­den zorgt voor discussie

220.000 mensen die in de omgeving van Brussels Airport wonen, worden op regelmatige basis “sterk gehinderd” door vliegtuiglawaai. Dat blijkt althans uit een studie die Bond Beter Leefmilieu liet uitvoeren. “Er is geen rekening gehouden met heel wat belangrijke aspecten, waaronder windrichting en stillere vliegtuigen”, reageert luchtvaartspecialist Luk De Wilde kritisch. Maar hoe kwam die studie tot stand zonder ook maar één omwonende te bevragen? En waarom heerst er discussie over de cijfers?