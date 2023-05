11 jaar lang was hij drugsverslaafd, vandaag loopt Enrique (43) marathons: “Het gevoel wanneer je over de eindmeet loopt, daar kan geen enkele drug tegenop”

Vijf eerdere veroorde­lin­gen, 7 verdachte reizen en 1,57 kilo cocaïne in zijn maag: “Een fragiel persoon, geen gehaaide crimineel”

Een vijftiger die vorig jaar op de luchthaven betrapt werd met maar liefst 112 drugsbolletjes in zijn maag is veroordeeld tot 44 maanden cel. In totaal smokkelde de man op deze manier maar liefst 1,57 kilo cocaïne ons land in. Bovendien werd hij reeds eerder vijf keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten.