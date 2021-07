1 jaar cel voor man die rondreisde met vervalste PCR-test: “Gekocht voor 30 euro om van administratieve rompslomp af te zijn”

Op 7 mei had een man zich op de luchthaven aangeboden met de resultaten van een PCR-test waaruit moest blijken dat hij negatief had getest op het coronavirus. Navraag bij het labo dat de test zogenaamd had afgenomen, leerde dat er geen test met die referentienummers was afgenomen en dat ook de naam van de betrokken man niet opdook in hun gegevens. “Ok, ik geef het toe. Ik heb die test gekocht voor 30 euro om zo van de administratieve rompslomp af te zijn”, klonk het tegen de politie. Er werd hem nog een minnelijke schikking van 750 euro voorgesteld maar hier reageerde hij niet op. Hij daagde vervolgens ook niet op voor de rechtbank, zodat hij maandag bij verstek werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 4.000 euro. “Het gaat om zeer ernstige feiten”, sprak de rechtbank in haar vonnis. “Internationaal vliegverkeer is de manier bij uitstek waarop een pandemie zich globaal verspreidt. Betrokkene heeft blijk gegeven van een asociale en gevaarlijk houding. Niet alleen getuigt ze van een volslagen gebrek aan respect voor de zorgverleners, ze brengt ook de gezondheid en veiligheid van zijn medereizigers in gevaar.”