1 dode, 1 zwaargewonde en 6 mensen voor de rechter: hoe de strijd om een kraakpand ontaardde in een bloedbad

Zaventem Na vechtpar­tij met dodelijke afloop wordt industrie­zo­ne nu opge­schrikt door brandstich­ting: derde verdieping kantoorge­bouw vernield

In een kantoorgebouw in de Belgicastraat in Zaventem is de derde verdieping dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt door een brand. Een bewaker merkte het vuur op en verwittigde de hulpdiensten. Er vielen geen slachtoffers. Volgens het parket werd het vuur bij de firma Devoteam aangestoken. Vorig jaar viel er in dezelfde straat ook een dode bij een zware vechtpartij in een leegstaand pand.