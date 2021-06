1 dode, 1 zwaargewonde en 3 mensen in de cel. Hoe de strijd om een kraakpand ontaardde in een bloedbad

‘Bij een vechtpartij in een leegstaand bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem zijn gisteravond een dode en vier gewonden gevallen. Een persoon raakte zwaargewond, drie anderen liepen lichtere verwondingen op. Het dodelijk slachtoffer zou zijn neergestoken, maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk’, was op 4 december van vorig jaar te lezen in verschillende media. Een droog persbericht van het parket Halle-Vilvoorde was de aanleiding voor de persstukken. Maandenlang zochten de speurders naar de betrokkenen en vorige week kwam er eindelijk een doorbraak in het dossier. Acht verdachten werden gearresteerd in en rond Brussel en in Wallonië. Ondertussen is er meer duidelijkheid over de ‘juiste omstandigheden’ waarin de feiten plaatsvonden.