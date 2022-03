1.500 woningen zonder stroom nadat elektriciteitscabine ontploft

Sint-Stevens-Woluwe Medewer­kers Deloitte planten 5000 bomen aan Keyenberg: “Planeet en medewer­kers meer zuurstof geven”

Medewerkers van consultingbedrijf Deloitte Belgium planten maar liefst 5.000 bomen aan de Keyenberg in Sint-Stevens Woluwe. Dit gebeurt in twee fases, op zaterdag 12 en 19 maart, op een perceel van ruim 3,16 hectare, vergelijkbaar met de oppervlakte van bijna 5 voetbalvelden. De organisatie zal ook het bestaande stuk natuur aan het Zeen in Zaventem verder optimaliseren. De realisatie hiervan gebeurt in samenwerking met Forest Fwd, gespecialiseerd in bedrijfsbossen, en de gemeente Zaventem.

13 maart