1,5 miljoen euro voor de creatie van 112 extra schoolbanken in Zavo

Met het ‘masterplan scholenbouw 2.0’ verhoogt de Vlaamse regering de capaciteit in scholen waar de noden het hoogst zijn. De komende twee jaar wordt voor bijna 157 miljoen euro geïnvesteerd in scholenbouw over heel Vlaanderen. Minister Weyts maakt ook anderhalf miljoen euro vrij voor extra schoolbanken in de secundaire school Zavo in Zaventem. Die school zag het aantal leerlingen de voorbije jaren al fors groeien en opende zelfs een volledig nieuwe campus in de Sterrebeekstraat.