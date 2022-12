Zwembad Pulderbos gesloten door technische problemen

ZandhovenHet zwembad in Pulderbos zal deze kerstvakantie gesloten zijn omwille van technische problemen. Volgens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is er een probleem met het dak van het gebouw, dat al eventjes zijn beste tijd heeft gehad. Ondertussen tonen Zoersel en Zandhoven interesse om in Lille te gaan zwemmen.

Op de website van IGEAN, de uitbater van het zwembad aan het revalidatiecentrum in Pulderbos, valt te lezen dat bij een controle technische problemen zijn vastgesteld aan het zwembad. “Omdat we de veiligheid van onze zwemmers en redders voorop stellen, hebben we daarom beslist om het zwembad met onmiddellijke ingang te sluiten. Ook tijdens de kerstvakantie zal het zwembad gesloten blijven", klinkt het.

“Er is een probleem met het dak, er sijpelt water binnen”, verduidelijkt burgemeester Luc Van Hove. “Een probleem van tijdelijke aard. Omdat het kerstvakantie is, is het niet gemakkelijk om een aannemer te vinden. Daarom hebben we besloten om het zwembad twee weken te sluiten. De kerstvakantie is sowieso een rustige periode in het zwembad, omdat er geen schoolzwemmen is. We gaan wel op zoek naar een aannemer, en hopen dat we het zwembad opnieuw kunnen openen wanneer de school weer begint.”

Zwemmen in Lille

Zoersel, Zandhoven en Ranst bekijken al een tijdje of ze samen een nieuw intergemeentelijk zwembad kunnen realiseren. Al overwegen die twee eerste gemeenten nu ook een andere piste: ze gaan Lille laten simuleren wat het zou kosten als ze daar naar het nieuwe zwembad zouden komen. De gemeente Lille realiseert momenteel een nieuw zwembad op site Balsakker, in samenwerking met Sportoase. Dat zou over twee jaar klaar moeten zijn. Qua timing is dat voor Zoersel en Zandhoven ideaal, want zwembad ‘t Preventorium in Pulderbos heeft nog een milieuvergunning tot en met eind 2024, wat eventueel maximaal nog met een jaar verlengd zou kunnen worden. Voor Ranst is Lille geen optie, wegens te ver. Zandhoven en Zoersel hebben duidelijk gemaakt dat er wel interesse is.

“We onderzoeken nog verschillende pistes”, aldus Van Hove. “Een eigen, recreatief zwembad bouwen samen met Zoersel en Ranst, is nog niet van tafel geveegd. Zwemmen in Lille is een van de mogelijke oplossingen, er staat nog niets vast.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.