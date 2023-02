Zwembad in Pulderbos gaat dit schooljaar wellicht niet meer open

Het zwembad in Pulderbos - dat intercommunale IGEAN uitbaat in opdracht van de gemeenten Zoersel en Zandhoven - is sinds de kerstvakantie gesloten door een probleem aan het dak . Het zal nog een tijd duren eer dat verholpen is. “Het zwembad zal waarschijnlijk niet meer voor de zomer open gaan”, aldus Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) op de gemeenteraad van dinsdagavond.

Tijdens het vragenhalfuur voorafgaand aan de eigenlijke gemeenteraad van Zoersel vroeg oppositiepartij Vlaams Belang naar een stand van zaken omtrent het zwembad in Pulderbos. “De redders zijn momenteel technisch werkloos, al hebben ze van IGEAN geen tijdsframe gekregen”, vertelt voorzitter Wouter Bollansée. “De zwemlessen konden het tweede trimester alvast niet doorgaan. Ouders vroegen me of er nog wel een reeks komt voor de zomer of ze moeten uitkijken naar een ander zwembad.”

Opties en prijskaartje onderzoeken

Na een eerste onderzoek in opdracht van IGEAN bleek dat een grondigere studie over het herstel nodig was. “Twee studiebureaus hebben het zwembad bezocht. Zij hebben twee offertes ingediend om te bepalen wat een minimale herstelling voor korte of middellange termijn zou kosten en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Ook bekijken zij de nodige ingrepen en kosten voor een grondere renovatie bestemd voor een langere periode”, zegt Verstreken. “IGEAN zal dan bepalen wie die studie ten gronde mag doen. Pas als het fundamenteel probleem grondig onderzocht is, kunnen we daaromtrent de nodige beslissing nemen.”

Op basis van dat antwoord veronderstelde Bollansée dat het zwembad dit schooljaar niet meer zou openen. “Waarschijnlijk niet”, repliceerde Verstreken.

Lille

De langdurige sluiting onderstreept de nood aan een nieuw zwembad of alternatieve zwemlocatie voor Zoersel en Zandhoven. De twee gemeenten hebben de gemeente Lille, die in samenwerking met Sportoase een zwembad zou realiseren tegen de zomer van volgend jaar, gevraagd te simuleren wat het zou kosten als ze daar komen zwemmen. Daarover was Heerlijk Zoersel benieuwd. “We hebben contact gehad met Lille. Ook Zandhoven heeft alles ingediend”, reageert Zoersels sportschepen Olivier Rul (Open Vld). “Tegen april zou Lille naar ons komen. Ik hoop op de gemeenteraad van april een prijs te hebben zodat we die dan kunnen bespreken.”

