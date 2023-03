Zware uitslaande brand in bedrijfsgebouw, rookkolom tot ver buiten Pulderbos te zien

“Schiet dan, schiet dan!”: gerecht houdt reconstruc­tie nadat neergesto­ken Surinamer in elkaar zakte op De Coninck­plein

Een reconstructie moet meer duidelijkheid brengen over de dood van de 46-jarige Surinamer Eimert Wijnerman, die op het De Coninckplein in elkaar zakte. Kort daarvoor was hij hevig bloedend uit zijn auto gekropen, na een schietpartij in een appartementsblok in de Bredastraat. Het is ook daar dat de speurders vandaag een betere kijk op de feiten proberen te krijgen. Wat er die dag precies gebeurde blijft vooralsnog een raadsel...