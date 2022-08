Zandhoven zoekt vrijwilligers die Nederlands willen aanleren

De gemeente is op zoek naar kandidaat-vrijwilligers die één of twee avonden per week tijd willen vrij maken om Nederlands te leren aan Oekraïense vluchtelingen. Je hebt geen ervaring in het onderwijs nodig. Het belangrijkste is dat je moedertaal Nederlands is en dat je geen zwaar dialect spreekt. Verschillende vrijwilligers zijn al begonnen met conversatielessen in het Nederlands. Er is een grote interesse bij anderstalige nieuwkomers, dus alle hulp is welkom.