Zandhoven zet duurzame helden in de bloemetjes.

ZandhovenVandaag zette de gemeente Zandhoven vier duurzame helden in de bloemetjes aan het gemeentehuis: JOTH, het buurtrestaurant, de sociale kruidenier en de welzijnsschakels. Zandhoven nam de voorbije week namelijk voor het eerst deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om lokale duurzame helden in de kijker te zetten.

Het jaarthema van de campagne is ‘Leave No One Behind’, een engagement om armoede uit te roeien en om te verzekeren dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

“In de week van de duurzame gemeente willen we graag even extra stilstaan bij onze doelstellingen voor 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. Er is hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor een sterk sociaal beleid op lokaal niveau. Vanuit de gemeente willen we dan ook onze verenigingen die op dit gebied zo’n goed werk leveren graag eens in de bloemetjes zetten en bekronen we vier organisaties in het bijzonder tot lokale, duurzame held”, aldus schepen van Welzijn Mieke Maes.

Warme plek

Ten eerste werd het buurtrestaurant in de bloemetjes gezet, een samenwerking tussen Zorgbedrijf Hooidonk en gemeente Zandhoven. “Zij openen tweemaal per maand hun restaurant met op de kaart gezond en lekker eten aan een betaalbare prijs, aangeleverd door een lokale traiteur. Ondanks dat het nog maar recent opgestart is, zitten we nu al elke keer opnieuw zo goed als aan de maximumcapaciteit", aldus schepen Maes.

Ook het JOTH werd gekroond tot duurzame held. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar. “JOTH biedt een warme plek waar jongeren erkenning, kansen en steun krijgen en zichzelf kunnen zijn. Het is een veilige plek waar jongeren een luisterend oor vinden en een beroep kunnen doen op professionele hulp, gratis en zonder een label opgeplakt te krijgen.”

Vrijwilligers

Ten derde werd welzijnsschakels in de kijker gezet. “Zij zetten zich in tegen uitsluiting door armoede of afkomst. In Zandhoven heet de lokale welzijnsschakel de ‘Zandschakel’. Elke eerste woensdag van de maand kan je er terecht voor een gratis koffie, een gesprek, advies of voor een gratis activiteit”, aldus de schepen.

Ten slotte kreeg vzw de Zandschakel, de sociale kruidenier van Zandhoven, de erkenning tot duurzame held. “Zandschakel wordt volledig getrokken door een groep vrijwilligers uit de gemeente. Na een doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW kunnen kansarme inwoners hier elke week opnieuw terecht voor voedings- en levensmiddelen aan verminderde prijzen", besluit Mieke Maes.

